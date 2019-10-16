جاءت الجزائر في المرتبة الـ21 للدول الأغلى كرويا في العالم بـ 203 ملايين أورو، حسب الترتيب الذي وضعه موقع “ترانسفير ماركيت” المتخصص في التحويلات والقيم المالية للاعبين والأندية والمنتخبات. وتصدرت البرازيل الترتيب بأكثر من مليار و140 مليون أورو، متبوعة بإنجلترا (مليار و120 مليون أورو) وإسبانيا (أزيد بقليل من 900 مليون أورو)، في حين حل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، في المركز الرابع بـ866 مليون أورو. أما على المستوى الإفريقي فقد احتلت الجزائر المركز الثالث وراء السنغال (418 مليون أورو) ونيجيريا (219 مليون أورو).



