كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس، أن قرابة مليون جزائري يزاولون التعليم القرآني. وأوضح بلمهدي، في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته إلى ولاية الجزائر، أشرف خلالها على تدشين ثلاث مدارس قرآنية بمناسبة الدخول السنوي للتعليم القرآني، أنه يوجد “ما بين 900 ألف ومليون شخص يزاولون التعليم القرآني بكل ربوع الوطن”. وأكد الوزير “حرص الدولة على تدعيم وتطوير التعليم القرآني بالوسائل المادية والمعنوية اللازمة، وذلك بالموازاة مع التعليم النظامي العام في الجزائر”.



