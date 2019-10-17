توفي شخص ،صباح اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة ، في الطريق الرابط بين حسين داي باتجاه الجزائر وسط، بعد أن دهسته سيارة عندما كان بصدد قطع الطريق بمحاذاة الصابلات.

و أوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن حادث سير مميت وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة، غير بعيد عن منتزه الصابلات. وتمثل الحادث في دهس سيارة لشخص كان بصدد قطع الطريق السريع من حسين داي باتجاه الجزائر وسط، حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وأضاف المصدر أن أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لمحمد بلوزداد تنقلوا فورا إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الضحية البالغ من العمر 54 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية، فيما تم تسخير لعملية التدخل سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء.

وعاد الملازم بن خلف الله إلى التأكيد مرة أخرى على ضرورة احترام قانون المرور سواء من قبل سائقي المركبات أو الراجلين، تفاديا لوقوع مزيد من الحوادث الأليمة .