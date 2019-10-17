تمكنت وحدات حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف (عين تموشنت) اليوم الخميس من إحباط محاولتين للإبحار السري وتوقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية في عمليتين منفصلتين بعرض البحر ببوزجار، حسبما علم لدى ذات السلك الأمني.

وسمحت العملية الأولى باعتراض زورق نصف مطاطي على بعد بضعة أميال شمال سواحل بوزجار حيث تم توقيف 11 مهاجرا سريا من بينهم امرأة حامل و زوجها كانوا بصدد الإبحار بصفة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية مثلما أبرزته نفس المصالح.

وغير بعيد عن نفس المنطقة البحرية، تم إحباط محاولة ثانية لـ 7 شباب كانوا في طريقهم بصفة غير شرعية على متن زورق نصف مطاطي نحو سواحل الضفة الثانية لحوض البحر المتوسط حيث تم توقيفهم و إجلاءهم نحو اليابسة واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في ذات الإطار.

وينحدر مجموع الموقوفين من ولايات وهران و مستغانم و عين تموشنت، و قد فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في القضية لتحديد هوية منظمي هذه الرحلات السرية وتقديمهم أمام الجهات القضائية.