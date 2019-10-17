أعلنت وزير الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت اليوم الخميس بالجزائر عن عرض دفتر شروط منظم لفرع تركيب صناعة الأجهزة الكهرومنزلية على الحكومة قريبا لدراسته.

وفي تصريح صحفي على هامش إحياء اليوم الوطني الـ 23 حول القياسة، أكدت الوزيرة أن " دفتر الشروط هذا سيحدد نسبة الاندماج الدنيا التي يطالب بها منتجو هذا الفرع بـ 20 بالمائة بدءا من السنة الثالثة من الإنتاج". وقالت الوزيرة "وضعنا هذه السنة إجراء يخص تحديد هذا النشاط و أن دفتر الشروط هذا يأتي ليعزز هذا الجهد على المستوى القانوني".

وأشارت الوزيرة إلى أن المتعاملين في مجال الأجهزة الكهرومنزلية ملزمون، على غرار جميع المتعاملين في صناعة التركيب، بدفتر شروط قصد احترام نسبة اندماج و لو ابتداء من السنة الثالثة من النشاط.

وردا على سؤال حول التأخر المسجل في تسليم قرارات الرأي التقني بالنسبة للمتعاملين في هذا النشاط، أكدت تمازيرت أن " هذا التأخر يعود أساسا إلى تنصيب لجنة تقنية جديدة مكلفة بهذه الملفات". واسترسلت تقول " نحن بصدد تحرير هذه القرارات ومن المرتقب أن يتسلم جميع المتعاملين قراراتهم قبل نهاية السنة".