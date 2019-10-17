غادر المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين، اليوم الخميس، أرض الوطن باتجاه وجدة (المغرب)، قبل الالتحاق بمدينة بركان التي تستضيف المواجهة التي تجمعه بنظيره المغربي يوم السبت بالملعب البلدي (20:00) لحساب إياب الدور التصفوي الأخير لبطولة إفريقيا (شان-2020).

وكان أشبال المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي قد أجروا مساء أمس الأربعاء آخر حصة تدريبية لهم على الساعة 00: 18 بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر). وكان أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الوطني (أ) قد التحقوا بالمجموعة مباشرة بعد المقابلة الودية التي جمعت "الخضر" بمنتخب كولومبيا بمدينة ليل الفرنسية.

ووفق موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، فإن هذه الحصة التدريبية الأخيرة كانت "ثرية بالتمارين" و اختتمت بمواجهة تطبيقية "استفاد منها جيدا" زملاء محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة) الذي عوض حمزة بلحول (شباب بلوزداد) بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يعقد لودوفيك باتيلي يوم الجمعة ندوة صحفية ابتداء من الساعة 19:15 بملعب بركان، بالإضافة إلى برمجة منطقة مختلطة بحضور لاعبين اثنين. كما سيتم السماح للإعلاميين بحضور الـ15 دقيقة الأولى من الحصة التدريبية المقررة على الساعة 20:00. ومعلوم أن مقابلة العودة هذه بين المغرب و الجزائر ستقام بشبابيك مغلقة بعد نفاد كل التذاكر، سواء تلك المطروحة للبيع على مستوى الشبابيك أو عبر شبكة الأنترنيت عبر البوابة الإلكترونية "frmf.ma".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني الجزائري كان قد اكتفى في مقابلة الذهاب التي جرت بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة بنتيجة بيضاء (0-0). وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة المزدوجة إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين-2020 بالكاميرون.