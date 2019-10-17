أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكسيت قبل ساعات من انعقاد قمة أوروبية في بروكسل.

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل ساعات من قمة أوروبية في بروكسل.

وكتب يونكر على حسابه على تويتر "حصلنا عليه"، بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة. ووصف يونكر الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن" وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي بإعطاء الضوء الأخضر له.

من جانبه أيضا أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر التوصل إلى اتفاق جديد "عظيم" حول بريكسيت.

وكتب جونسون على تويتر "لدينا اتفاق جديد عظيم ممتاز يستعيد السيطرة" على القوانين والسياسة التجارية، أحد وعود معسكر بريكسيت في استفتاء 2016، داعيا النواب البريطانيين إلى تأييده في جلسة برلمانية استثنائية السبت.

ومع إعلان الاتفاق ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 1,2990 لدقائق ثم بلغ 1,2942 دولار، بزيادة 0,86 بالمئة وهي مستويات لم تسجل منذ ماي.

والأربعاء أبدى كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تفاؤلهما بالتوصل إلى اتفاق حيث استُؤنفت المفاوضات الأربعاء بعد سلسلة طويلة من المحادثات ليل الثلاثاء.

في حين دعا زعيم حزب العمل المعارض جيريمي كوربن الخميس، النواب إلى رفض مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال إن الاتفاق "لن يجمع البلد معًا ولن يوحد البلد ويجب رفضه". وأضاف أن "أفضل حل لبريكسيت هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام".

وقبل كوربن أعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية رفضه الاتفاق وقال إنه لن يصوت له، ما يعني أنه لم يعد لدى المحافظين الأغلبية في مجلس العموم.

وعقب الإعلان عن الاتفاق أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذره من إتمام الاتفاق قائلا: "علينا الآن أن ننتقل إلى المراحل القادمة وأن نبقى حذرين.... سيكون على البرلمانين البريطاني والأوربي التصديق على هذا الاتفاق".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء البريطاني في 2016 حول بريكسيت، لم يعد سيناريو خروج بريطانيا من الأسرة الأوروبية من دون اتفاق قائما، وهو السيناريو الذي كانت تخشاه الأوساط الأوروبية.