قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الخميس عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وأبلغ بنس مؤتمرا صحفيا بعد محادثات استغرقت أكثر من أربع ساعات بالقصر الرئاسي في أنقرة ”اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم على وقف إطلاق النار في سوريا“.

وأضاف ”الجانب التركي سيوقف عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة من أجل السماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الآمنة“.