ألغى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جلسة مجلس الوزراء اليوم، لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهوري بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تعيق المرور في بيروت.

هذا ومن المتوقع أن يتوجه الحرير برسالة للشعب اللبناني بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء إن رئاسة الجمهورية لم تتبلغ من رئاسة الحكومة إلغاء جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

في الأثناء دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان، حكومة الحريري لتقديم استقالتها.

وقال جعجع: "أوجه دعوة صادقة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقالة هذه الحكومة نظرا لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها ".