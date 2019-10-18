* من أمام الجامعة المركزية بالعاصمة.

* خرجت حشود من المتظاهرين في الجمعة الـ 35 بميلة قاطعة نفس المسار، رفع فيها المتظاهرون عدة شعارات أبرزها باعوا لبلاد باعوها، كما طالبوا بإطلاق سراح معتقلي الرأي.

ميلة :ب. رشيد

* الحراك في جمعته الـ 35 بتيبازة.

صورة: سليم.ب

* المسيرة الـ 35 من الحراك الشعبي بالبليدة

تصوير: ب.رحيم

* لم يتخلف المتظاهرون بالبويرة بعد صلاة الجمعة الخامسة والثلاثين منذ انطلاق الحراك الشعبي رغم حرارة الجو عن التجمع أمام مقر الولاية وساحة النصر والمضي قدما بين الشوارع الرئيسية لمقر الولاية مرورا بأمن الولاية ومقر الإذاعة ومجلس القضاء داعين خلالها بإبعاد ما تبقى من رموز النظام البوتفليقي في مقدمتهم عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي.

البويرة: سمير قميري

* شارع ديدوش مراد بالعاصمة.

صور مصطفى بسطامي

* ساحة أودان بالعاصمة.

صور: مصطفى بسطامي

* شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي حاضرة ككل جمعة في مسيرات العاصمة.

* شارع عسلة حسين بالعاصمة

صور: مصطفى بسطامي

* مسيرة الجمعة الـ 35 بالشلف

صورة: ع.دحماني

* بالقرب من ساحة أودان بالجزائر العاصمة

* انطلاق مسيرة الجمعة الـ 35 بتيارت

* حي باب الوادي بالعاصمة

صور: هدى مشاشبي

* انطلاق مسيرة الجمعة الـ 35 بعنابة

* العاصمة: "مبروك لتونس لعقوبة لينا يتنحاو قاع"

فيديو: مصطفى بسطامي

* انطلاق مسيرة في ولاية برج بوعريريج

* صور من شارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة.

تصوير: فاروق غدير

* مسيرات من ساحة أول ماي وساحة الشهداء باتجاه البريد المركزي بالعاصمة.

* بداية مسيرة الجمعة الـ 35 في البويرة

صورة: تويتر @JournalMouradia

* انطلاق مسيرات في شارع ديدوش مراد.

* انطلقت في حوالي منتصف النهار مظاهرة لعشرات المواطنين في محيط شارع خليفة بوخالفة وفيكتور هيغو.

* بدأ المتظاهرون في التجمع بالأحياء الفرعية وسط الجزائر العاصمة، مع تواجد تعزيزات أمنية للشرطة بالشوارع الرئيسية.

* يدرك الحراك الشعبي اليوم الجمعة أسبوعه 35 وسط الجدل القائم حول قانون المحروقات الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي.