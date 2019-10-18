* مسيرات من ساحة أول ماي وساحة الشهداء باتجاه البريد المركزي بالعاصمة.

* بداية مسيرة الجمعة 35 في البويرة

صورة: تويتر @JournalMouradia

* انطلاق مسيرات في شارع ديدوش مراد.

* انطلقت في حوالي منتصف النهار مظاهرة لعشرات المواطنين في محيط شارع خليفة بوخالفة وفيكتور هيغو.

* بدأ المتظاهرون في التجمع بالأحياء الفرعية وسط الجزائر العاصمة، مع تواجد تعزيزات أمنية للشرطة بالشوارع الرئيسية.

* يدرك الحراك الشعبي اليوم الجمعة أسبوعه 35 وسط الجدل القائم حول قانون المحروقات الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي.