الجمعة 35 من الحراك الشعبي
أخبار الوطن
18 أكتوبر 2019 () - الخبر
* مسيرات من ساحة أول ماي وساحة الشهداء باتجاه البريد المركزي بالعاصمة.
* بداية مسيرة الجمعة 35 في البويرة
صورة: تويتر @JournalMouradia
* انطلاق مسيرات في شارع ديدوش مراد.
* انطلقت في حوالي منتصف النهار مظاهرة لعشرات المواطنين في محيط شارع خليفة بوخالفة وفيكتور هيغو.
* بدأ المتظاهرون في التجمع بالأحياء الفرعية وسط الجزائر العاصمة، مع تواجد تعزيزات أمنية للشرطة بالشوارع الرئيسية.
* يدرك الحراك الشعبي اليوم الجمعة أسبوعه 35 وسط الجدل القائم حول قانون المحروقات الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي.