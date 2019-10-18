أغلق رئيس نادي نيس الفرنسي الباب حول احتمال مغادرة الدولي الجزائري يوسف عطال خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدا أن الظهير الأيمن المتألق ليس للبيع.

وقال جون بيار ريفيار في أحد الحصص في قناة "أر أم سي": "لا، لن يغادر هذا الشتاء. وسأخبركم أنه من غير المتوقع أن يغادر الصيف المقبل. هدفنا هو ضم الشباب الموهوبين وتنميتهم. نحترم الجميع لكن هذا لا يعني بيعه لنيوكاسل أو لأندية مشابهة، بعد ذلك، إذا جاءت أندية مثل ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، فسيكون من الصعب الاحتفاظ بهم".