أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان له اليوم الجمعة عن تأجيل مباراة القمة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في بطولة الدرجة الأولى التي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر الجاري.

وطلبت الرابطة الإسبانية في وقت سابق هذا الأسبوع إعادة النظر في مكان وموعد المباراة بسبب الاحتجاجات والتوتر السياسي في إقليم كاتالونيا بعد سجن تسعة زعماء انفصاليين.

وكان الريال وبرشلونة قد أبديا في وقت سابق رفضهما طلب الرابطة بنقل المباراة لتفادي التأثير على نزاهة المنافسة. وأوضح المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قد أكد أن القرار النهائي بشأن (الكلاسيكو) سيكون في يد لجنة المنافسات في الاتحادية الإسبانية، التي سوف تحسم الجدل بشأن تلك المواجهة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويشهد إقليم (كاتالونيا) توترا منذ أن أصدرت المحكمة العليا الإسبانية الإثنين الماضي حكما بالسجن لفترات تتراوح بين تسعة و13 عاما، على تسعة من زعماء إقليم كاتالونيا الانفصاليين، بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم في محاولة الإقليم للاستقلال عن إسبانيا في 2017. كما أدانت ثلاثة آخرين بالعصيان وعاقبتهم المحكمة بالغرامة فقط.