لم يتقدم إلا مستثمر واحد من ولاية تيزي وزو بطلب الاستفادة من تمويل من الممول الجزائري الأوروبي للشراكة (فينالاب) حسبما ذكره اليوم الجمعة المدير المحلي للصناعة والمناجم حميتوش مولا.

وأوضح مولا أنه من بين مبلغ واحد مليار دج خصصه "فينالاب" للمتعاملين الاقتصاديين لولاية تيزي وزو لم يتم استعمال سوى 100 مليون دج بعد طلب مستثمر مما يمثل 10 بالمائة فقط منه عكس بعض الولايات التي استفادت من نفس المبلغ وتم استهلاكه كليا.

ولشرح المزايا التي يقدمها "فينالاب" نظمت المديرية المحلية للصناعة والمناجم يوما إعلاميا بمقر الولاية بحضور ممثلي هذه المؤسسة التمويلية والمستفيد الوحيد منها بتيزي وزو ايصولاح خالد الرئيس المدير العام لـ "نات ستاسيو" التي أنشئت سنة 2001 في إطار تمويل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .

واعترف هذا المستثمر بتطور نشاط مؤسسته بفضل تدخل هذه المؤسسة التمويلية في سنة 2016 لإنشاء معهد التكوين شبه الطبي (فرع لنات ستاسيو) ثم إنشاء فرع آخر في سنة 2018 مؤكدا أن أرباح استثماره في ارتفاع من سنة لأخرى وتم استرجاع جزء منها من طرف "فينالاب".

وتتدخل "فينالاب" في المؤسسات الاستثمارية كشريك مساهم بالأقلية (لا تستطيع امتلاك أكثر من 49 بالمائة من رأس المال) من خلال رأسمال استثماري في أشكال مختلفة من بينها رأس مال المخاطرة (في مرحلة إنشاء المؤسسة) و رأس المال التنموي (للسماح للمؤسسة بتطوير نشاطها أو إعادة هيكلتها).

وتضع المؤسسة تحت تصرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منتوج تمويلي لسد العجز أو تشجيع المقاولين على إنشاء مؤسسات جديدة مما يسمح بدعم أموالها والاستفادة من دعم و مرافقة استشارية دائمة و مساعدة على التنظيم و الشفافية و تحسين صورة المؤسسة.

و قال مولا إنه "بالإضافة إلى رفع رأسمال المؤسسة فهي تستفيد من مساهمة في مجال الممارسات و الحكم الرشيد".

ويعود عزوف متعاملي ولاية تيزي وزو عن رؤوس أموال "فينالاب" إلى التقاليد حيث "تعتبر معظم المؤسسات الاقتصادية بالولاية عائلية و ترفض مشاركة أسرارها" حسب مولا الذي أضاف أن "هدفنا كسر هذه الذهنيات للسماح للمؤسسات بالاستفادة من هذا التمويل".