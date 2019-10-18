أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بتين زواتين (برج باجي مختار)، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، فيما حجزت مفرزة أخرى بحاسي مسعود (ورقلة) أزيد من ثلاثة قناطير و نصف من الكيف المعالج، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتين زواتين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، يوم 17 أكتوبر 2019، عنصري دعم للجماعات الإرهابية و حجزت (03) هواتف نقالة، ومبالغ مالية تقدر بـ (588.000 دينار جزائري) و (22.000) فرنك إفريقي مالي."

و"في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات عبر كافة التراب الوطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة، تاجر مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (03) قناطير و(52) كيلوغراما، كانت مخبأة على متن شاحنة"، يضيف البيان.

وتأتي هذه النتائج لـ"تؤكد مرة أخرى مدى اليقظة التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وعزمهم على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كافة التراب الوطني".