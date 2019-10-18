أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، عن الشعار الرسمي لكأس العالم-2019 للأندية المقررة في دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل والذي استلهم من الإرث الثقافي للدولة المضيفة.

وقال الفيفا في بيان له، إن العنصر الأبرز في تصميم الشعار هو فكرة تقديم كرة القدم باعتبارها لؤلؤة مما يستحضر إحدى أقدم الصناعات التي اشتهرت بها دولة قطر قديما.

ونوه بأن تصميم الشكل الكروي مستوحى من أحد العناصر المعمارية التي تشتهر بها المنطقة وهو المشربية التي تتكون من خشب منقوش ومزخرف بالخشب.

وأوضح البيان أن نمط المشربية الزخرف له تاريخ ضارب في القدم، مثل صناعة اللؤلؤ وتعود نماذجه الأولى إلى العصور الوسطى حيث تمتاز المشربيات بجمالها الآسر من الخارج إلى جانب دورها الوظيفي بحيث توفر تبريدا للمسكن من الداخل، كما تشكِل عنصرا جماليا آسرا من الداخل والخارج على حد سواء.. مضيفا أن شعار البطولة يتميز باللون العنابي وهو اللون الوطني لقطر، بالإضافة للون الفيروزي الداكن لمياه خليج الدوحة.

وتابع أن شعار البطولة يظهر أن اللؤلؤة الرائعة ترتفع على أشكال تستحضر الصحراء الشاسعة والتي تميز البيئة القطرية وتتزين بعلامات التشكيل التي تتحلى بها حروف اللغة العربية. وتقام منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة العالم للأندية خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل .