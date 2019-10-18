أصدر قضاة فرنسيون مختصون في قضايا الإرهاب مذكرات اعتقال دولية بحق زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، والمسؤول السابق في التنظيم أبو محمد العدناني، المسؤول عن عمليات التنظيم الخارجية. وأوردت القناة التلفزيونية الإخبارية الفرنسية “بي أف أم تي في” خبر إصدار مذكرات الاعتقال، بالإشارة إلى بيانات غير رسمية نقلتها عن مصادر مقربة من دوائر التحقيق. ووفقا لهذه البيانات، فقد صدرت مذكرات الاعتقال، يوم الإثنين الماضي، كجزء من تحقيق قانوني بدأ في فرنسا بتاريخ 8 أكتوبر، بشأن “الاشتباه في إنشاء وقيادة جماعة إرهابية إجرامية”. وفي وقت سابق من شهر أوت الماضي، طالب محامو أقارب ضحايا هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، بإصدار مثل هذا الطلب ضد البغدادي، بدافع أنه “على الأقل شريك” في هذه الهجمات.