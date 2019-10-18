استهجنت الأسرة الإعلامية بولاية تبسة قرار المجلس الشعبي الولائي، يوم الأربعاء، على هامش الدورة المخصصة لترقية المرأة في الوسطين الريفي والحضري وقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، المتضمن منع تسليم المراسلين والصحفيين التقارير المعروضة للمناقشة للقطاعات ولجنتي المجلس الولائي. يحدث هذا الأمر لأول مرة منذ تأسيس هذه الهيئة، حيث لم تطبق مثل هذه التعليمات حتى في عهد الحزب الواحد، في وقت كثيرا ما أوصى الوالي بضرورة الانفتاح على الصحافة، عكس ما يقدم عليه بعض المديرين الذين يمتنعون عن التعامل مع الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بملف الصفقات.