أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان أمس الجمعة توقيف 70 شخصا قاموا بـ"أعمال تخريب وسرقة" خلال المظاهرات الدائرة في البلاد.

وقالت مديرية قوى الأمن الداخلي في بيان إنها "أوقفت 70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت". وتابعت أن الموقوفين يخضعون لإجراءات قضائية. وأشارت إلى أن عدد الجرحى في صفوف عناصرها ارتفع إلى 52 إصابة.

وكانت قوى الأمن قد أعلنت في بيان سابق أمس عن إصابة 24 من عناصرها في مواجهات مع مشاغبين قاموا باعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وبأعمال تخريب وسرقة بعض المصارف والمحال التجارية.

وتمكنت القوى الأمنية مساء أمس بمؤازرة الجيش اللبناني من إخلاء وسط بيروت من المحتجين في حين تستمر الاحتجاجات وأعمال قطع الطرق في بعض أحياء العاصمة.

ويشهد لبنان منذ مساء أول أمس الخميس تظاهرات حاشدة وأعمال قطع طرق، احتجاجا على فرض ضرائب جديدة وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الإعلان عن مهلة 72 ساعة أمام شركائه في الحكومة للسير في طريق حل المشاكل ودعم الإصلاحات في البلاد.