تقرر إقامة مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على ملعب برشلونة في 18 ديسمبر بدلا من الموعد السابق 26 أكتوبر الجاري بعد اتفاق الفريقين على الموعد الجديد عقب تأجيل المباراة بسبب مخاوف أمنية في ظل أحداث العنف خلال مظاهرات في كتالونيا.

وبعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في كتالونيا طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد المباراة. ووافق الاتحاد الإسباني على الطلب يوم الجمعة مشيرا إلى أن القرار متروك للناديين للاتفاق على موعد جديد للمباراة خلال مهلة تمتد حتى يوم 21 من الشهر الجاري. وذكر الفريقان في وقت لاحق من يوم الجمعة أنهما اتفقا على إقامة المباراة في 18 ديسمبر.

وقال ريال مدريد في بيان "في ضوء قرار إرجاء المباراة بين برشلونة وريال مدريد الذي ينص على ضرورة اتفاق الناديين معا على موعد جديد فإن ريال مدريد يعلن أن الموعد المقترح من الناديين هو 18 ديسمبر". وفي بيان منفصل ذكر برشلونة أنه كان يفضل إقامة المباراة في موعدها الأصلي وعارض مقترحا من رابطة الدوري بنقل اللقاء إلى ملعب سانتياغو برنابيو في نفس موعدها. وأضاف برشلونة أن لديه "ثقة مطلقة في الطبيعة المسالمة لجماهير وأعضاء النادي" كما اعتذر لمشجعيه غير الراضين عن القرار مشيرا إلى إمكانية استرجاع قيمة التذاكر المباعة".