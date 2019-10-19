قرر الائتلاف الوطني للمحامين من أجل الإفراج عن المعتقلين مقاطعة جلسات التحقيق لمحكمتي سيدي امحمد وباب الوادي الخاصة بمعتقلي الرأي بسب الإطالة المفرطة للتصرف في هذه القضايا، في حين أنه في محاكم أخرى قد تمت فيها الإحالة والحكم بالبراءة.

كما قرر المجتمعون القادمون من مختلف ولايات الوطن بعد مناقشة عميقة للأحداث مقاطعة المرافعات أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بسبب التأييد الآلي لكل أوامر قضاة التحقيق سواء منها الخاصة بتأييد أوامر الإيداع أو الأوامر الخاصة برفض الإفراج. غير أنهم أكدوا أن يوم المحاكمة سيرافع الدفاع بكل طاقاته أمام قضاة الحكم بصرخة البراءة .

وأضاف بيان للائتلاف "هيئة الدفاع ترى أن حضور جلسات التحقيق التي لا تعمل سوى في ربح الوقت يعتبر مشاركة في محاكمة بعيدة كل البعد عن المحاكمة العادلة".

وجدد الدفاع مساندته غير المشروطة للحراك والعمل بكل ما في وسعه من إعلاء كلمة الحق والوصول إلى تبرئة كل المتهمين وإطلاق سراحهم.