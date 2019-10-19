توفي 19 شخصا وأصيب 34 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 21 حادث مرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأوضحت حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية،أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية باتنة بوفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر حادثي مرور، تمثل الأول في اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة على الطريق الولائي رقم 17 ببلدية لازرو، دائرة سريانة، فيما تمثل الحادث الثاني في اصطدام بين شاحنتين على الطريق الوطني رقم 78 ببلدية بومڤر بدائرة نقاوس.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية لولاية المسيلة بإخماد حريق شب بخم لتربية الدجاج، متواجد بالمكان المسمى دوار بلحوت، بلدية بوطي سايح، دائرة سيدي عيسى، خلف وفاة شخص داخل الخم واحتراق 3.000 كتكوت.