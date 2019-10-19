دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، خلال عمليتي بحث تمشية بولايتي باتنة وسكيكدة خمسة مخابئ للإرهابيين تحتوي على ألغام تقليدية الصنع وبنادق غير صالحة للاستعمال، فيما ضبطت مفارز أخرى بالتنسيق مع الدرك الوطني تجارمخدرات ومنقبين عن المعادن وإحباط محاولات هجرة سرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة الإرهاب و إثر عمليتي بحث وتمشيط بباتنة وسكيكدة، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 أكتوبر 2019 خمسة (05) مخابئ للإرهابيين تحتوي على (20) لغما تقليدي الصنع، بندقية (01) صيد وبندقية (01) (carabine)غير صالحتين للاستعمال و(63) طلقة من مختلف العيارات وكمية من البارود ومولد (01) كهربائي ومعدات تفجير وأدوية وأغراض مختلفة .



وفي سياق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزوا (87) كيلوغراما و(28) غراما من الكيف المعالج و سيارة (01) سياحية، فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بتمنراست وعين ڤزام، (23) شخصا وحجزت سيارة (01) رباعية الدفع و مولدين(02) كهربائيين ومطرقتي (02) ضغط وجهازين (02) لكشف المعادن.



من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ(70) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت وسكيكدة والطارف، كما أوقف عناصر الدرك الوطني و حرس الحدود (19) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وغرداية.