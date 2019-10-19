تمكن حراس السواحل بمستغانم اليوم السبت من توقيف 9 مهاجرين سريين من بينهم قاصر بعرض البحر، حسب ما علم من مصدر أمني.

واستنادا إلى ذات المصدر فقد كان هؤلاء الأشخاص المنحدرين من ولاية وهران على متن قارب مجهز بمحرك حيث تم توقيفهم في حدود الساعة الثالثة صباحا على بعد أميال من شاطئ أوريعة (غرب مستغانم). وقد تم تسليم هؤلاء الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و31 سنة إلى مصالح الدرك الوطني على مستوى ميناء مستغانم على أن يحالوا لاحقا على العدالة فور استكمال التحقيق بتهمة الهجرة بطريقة غير قانونية.