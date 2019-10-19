دعت النقابة الوطنية لعمال التربية (أس.أن.تي.أو)، اليوم في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كل فروعها النقابية ومنخرطيها في التعليم الابتدائي، للدخول في إضراب يوم الإثنين 21 أكتوبر.

كما دعت إلى حركة احتجاجية بدءا من الإثنين حتى يتم تحقيق مطالبهم المهنية والمثمثلة في تعديل اختلالات القانون الأساسي الذي لا يكون إلا بإعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاث في نفس الرتب القاعدية، و إعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاث بما يتناسب وتصنيف الرتب القاعدية وتوحيدها.

و من ضمن ما جاء أيضا في مطالبها، إعادة النظر في ساعات العمل للأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع أساتذة مع التعليم المتوسط والثانوي.

كما دعت إلى التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266 / 14 وبأثر رجعي منذ صدور في 2014، و إيجاد حل للمتكونين في التعليم الابتدائي بعد 3 جوان 2012 وتغيير مقرارات الترقية إلى إدماج بتاريخ 3 جوان 2012.

و طالبت أيضا بفتح مناصب مشرفي التربية في الخارطة التربوية للتعليم الابتدائي للعمل على تأطير التلاميذ في الساحات المدرسية والمطاعم عوض الأساتذة.

و دعت النقابة الوطنية لعمال التربية أيضا إلى العودة لنظام التخصص في التدريس في التعليم الابتدائي كأساتذة مواد علمية والأدبية وإعفاءهم من تدريس الأنشطة اللاصفية، و تفعيل طب العمل وفتح المناصب المكيفة في الشرائح المالية في الولايات من طرف وزارة التربية، والعمل على إرجاع التقاعد النسبي التقاعد دون شرط سن.