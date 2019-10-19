نشرت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت بيانا على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحدد فيه رزنامة العطل المدرسية وتاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020/2019.

عطلة الخريف :

يوم الثلاثاء 29 أكتوبر مساء إلى يوم الأحد 3 نوفمبر 2019 صباحا.

عطلة الشتاء :

من يوم الخميس 19 ديسمبر مساء إلى يوم 5 جانفي 2020 صباحا.

عطلة الربيع :

من يوم 19 مارس مساء إلى يوم 5 أفريل 2020 صباحا.

عطلة الصيف :

إبتداءا من يوم 2 جويلية مساء بالنسبة للأساتذة.

أما بالنسبة للإداريين فتبدأ العطلة عند إنتهاء من كل العمليات المتعلقة بالسنة الدراسية.

المنطقة الأولى والثانية ابتداءا من يوم الخميس 16 جويلية 2020 مساء.

المنطقة الثالثة يوم الخميس 9 جويلية 2020 مساء

كما حددتا الوزارة تاريخ الدخول بالنسبة للموسم الدراسي المقبل 2021/2020.

الموظفون والإداريون يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 صباحا.

الأساتذة يوم الأحد 6 سبتمبر 2020 صباحا.

التلاميذ يوم الأحد 13 سبتمبر 2020 صباحا.