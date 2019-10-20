قامت قافلة مشتركة للجيش الوطني الشعبي والشركة الجزائرية لتوزيع عربات مرسيدس “بنز” بجولة إلى ولاية بسكرة يومي الجمعة والسبت “لأجل التعريف بإنتاج وتوزيع عربات المؤسسة”. وقد كانت للجمهور فرصة الاطلاع، بمحطتين مختلفتين بكل من القنطرة وعاصمة الولاية، على تشكيلة من المنتجات الصناعية للشركة الجزائرية لتوزيع عربات مرسيدس “بنز” المتمثلة في سيارات وشاحنات، بالإضافة إلى متابعة عرض حول هذه الصناعة بالجزائر. وتتشكل القافلة، التي زارت من قبل سطيف وباتنة، من شاحنتين من نوع “زيتروس” وشاحنة واحدة من نوع “اكتروس” وعربة من نوع مرسيدس “ج.300”، كما ستتنقل عربات هذه القافلة إلى ولاية الوادي ثم تڤرت وتشارك في معرض دولي بحاسي مسعود بداية من يوم 22 أكتوبر.