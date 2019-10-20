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من المنصف القول بأن اتخاذ وضع معين عند التقاط الصور التذكارية سمة باتت تميز القادة السياسيين في العالم، ويحرصوا عليه لرسم صورتهم في أذهان جمهورهم.

لقد بات توفير فرص التقاط الصور للسياسيين الآن مجرد تقليد مألوف ومتعارف عليه، بيد أن مجموعة من صور السياسيين تلك حظيت باهتمام في وسائل التواصل الإجتماعي هذا الأسبوع.

وأثارت صور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون وهو يمتطي ظهر جواده، تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الإجتماعي، لكنها جعلتنا أيضا نفكر في الأمر: ماهي الشروط الجيدة التي يجب توفرها عند التقاط صور جيدة للسياسيين.

للإجابة عن هذا السؤال بحثنا في أرشيف الصور ووضعنا هذه النقاط الإرشادية طامحين في أن ينتبه إليها السياسيون:

إفعل: فكر بعناية في خلفية الصورة

Reuters زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في صورة غير تقليدية

ماذا يحدث هنا؟

سؤال مشروع: فهذا هو كيم جونغ أون يمتطي صهوة جواد أبيض في الغابات التي يكسوها الثلج في أعلى جبل في كوريا الشمالية.

نشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية في وقت سابق هذا الأسبوع عددا من الصور الأخاذة والشاعرية، بصراحة، لكيم في جبل بايكتو المكسو بالثلج.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا؟

في الواقع إن البيئة المحيطة أو خلفية الصورة التذكارية تعد أمرا مهما.

فكوريا الشمالية تصر على أن جيل بايكتو هو مسقط رأس جد ووالد كيم جونغ أون، الذي كان يحكم كوريا الشمالية قبل تولي ابنه الحكم. وهذا يعني كما يرى بعض المحللين أن هذه الصور بمثابة تذكير مباشر بسلطة وقوة كيم.

ويقول برفيسورهيزل سميث المتابع لشؤون كوريا الشمالية لمدة طويلة إن: "هذه الصور ُصممت فقط للإستهلاك المحلي".

وأضاف أن: "هذه الصور تحاكي صور جده وهو يمتطي صهوة جواد أبيض، وتهدف إلى المساعدة في توفير الشرعية والسلطة لحكمه".

EPA يحمل جبل بايكتو رمزا خاصا في ثقافة كوريا الشمالية

لكن الخبراء يقولون إن هدف هذه الصور الأساسي هو التأكيد على تميز كيم عن الآخرين.

يقول دكتور سوجين ليم: "هذه الصور (التذكارية) تجعله مختلفا في الصورة الذهنية لدى الناس، وأنه ليس إنسانا عاديا بل أشبه بإله".

لا تفعل : إغفال الاهتمام بلغة الجسد

ماذا يحدث هنا؟

هذه رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي أثناء مصافحة باردة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوائل عام 2019. موقف محرج.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا؟

إن لغة الجسد، خصوصا تعبيرات الوجه، شئ أساسي لإلتقاط صورة رسمية جيدة.

ولا تفترض أن التوتر المرئي في هذه الصورة هو نوع من الخطأ غير المقصود. فهذا التعبير يمكن أن يبعث برسالة واضحة أيضا.

وهذا الإجتماع بالتحديد بين ماي وبوتين كان الأول بين الزعيمين منذ حادثة تسمم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا. وكانت بريطانيا اتهمت روسيا بالمسؤولية عنه، لكن روسيا نفت أي دور لها في هذا الهجوم.

ومن ثم كان التوتر كبيرا بالفعل. ومن المنصف القول إن هذه الصورة أوضحت الأمر بشكل كبير جدا.

إفعل : أظهر اهتماماتك

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ماذا يحدث هنا؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمتع بعطلته، وهو عاري الصدر، في سيبيريا.

لقد أصبح بوتين، نوعا ما، نوعا من الأسطورة في مجال الإعداد لطريقة ظهوره في الصور، فتراه يظهر بشكل منتظم في أوضاع مختلفة في صور تصوره أثناء رحلات صيد بري وبحري، وأيضا أثناء ممارسته التدريبات الرياضية.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا؟

إن إعداد وضعية الظهور في الصورة ينصب كليا على كيفية الظهور في الصورة عند عرضها ومدى تأثيره في أذهان مشاهديها، وقد حصل بوتين على واحدة من هذه الصور التي نفذت بعناية.

وتقول برفيسور كاتارينا فولتشوك الخبيرة في الشأن الروسي: "هذه الصور جزء مهم من الطريقة التي يريد أن يخلد بها صورته السياسية". ولكن لماذا يصور بوتين غالبا وهو يمارس أنشطة خارج الأبنية وفي الهواء الطلق؟

تضيف فولتشوك: :إن الموضوع برمته يتعلق بالذكورة، حيث يتوقع من الرجال الروس أن يكونوا أقوياء وقريبين من الطبيعة ومنخرطين في كل المغامرات الجريئة. إن بوتين يستخدم هذه الصور لطرح نفسه كرجل أفعال، فالتقليد الثقافي المعروف هنا هو أن السلطة للرجال الأقوياء جسديا".

AFP

لكن ليس كل يتعلق بالسلاح والمصارعة."فبوتين وزعماء آخرين أيضا، يعتنون بتصوير الجانب الرقيق من حياتهم أيضا. إنه يحاول أن يجذب الجميع إليه من كل النواحي".

لذا نراه، على سبيل المثال لا الحصر، يصور نفسه مع هذه الكلاب الأليفة.

لا تفعل: الخوف من أن تبدو سخيفا

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ماذا يحدث هنا؟

هذه صورة رئيس وزراء بريطانيا الحالي، بوريس جونسون وهو عالق بشكل سئ أثناء انزلاقه.

حدث هذا في عام 2012 عندما كان عمدة لندن، لكنها اليوم، لا تبدو بهذا الشكل غير المريح التي كانت عليه حينها.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من ذلك ؟

إن ما يبدو كارثيا من الصور التذكارية يمكن أن يتحول إلى شئ ايجابي (نسبيا).

فبمجرد نشر هذه الصورة على وسائل التواصل الإجتماعي انتشرت التعليقات والنكات.

وقد تسبب مثل هذه الصورة، لمعظم السياسيين، كارثة ولكن كما ذكر أحد شهود العيان لصحيفة الغارديان البريطانية: "يبدو أنه قبل المزحة وتماشى معها".

وبعد سبع سنوات وجد بوريس جونسون نفسه رئيسا لوزراء بريطانيا. ربما ما حدث مع جونسون يدفع الطامحين في هذا المنصب، إلى أن يحذوا حذوه.

افعل : التقط صورا بشكل منتظم

AFP

ماذا يحدث هنا؟

هذا الرجل الأنيق الظاهر في الصورة، رئيس تركمنستان قربانغولي بردي محمدوف.

الصورة الشائعة عن محمدوف أنه رجل قوي (رغم الجرو الصغير الذي يحمله)، كما يشتهر بأعماله المثيرة التي يحرص على حملات الترويج لها. لقد كتب أيضا أغنية "راب" عن الخيول وكتابا عن شرب الشاي. لا تسأل أي سؤال

مالذي يمكن أن نتعلمه من هذا؟

من المهم أن تُلتقط لك صور، من آن إلى آخر، على الأقل، إذا كنت رئيسا للدولة.

لماذا؟

لأنه إن لم تفعل فقد يظن شعبك أنك مت.

لقد انتشرت شائعات موت محمدوف كالنار في الهشيم، بعد أن اختفى عن الأنظار لأسابيع، أوائل عام 2019.

عرض التلفزيون الحكومي صورا للرئيس وهو يمتطي صهوة جواده، وهو يقود سيارة سباق سريعة، وأيضا وهو يمارس الرماية أثناء عطلته في محاولة للقضاء على الشائعات. لكن لم يكن هناك دليل على أن أيا من هذه الصورة التقطت حديثا.

لم تتبدد الشائعات نهائيا إلا بعد أن نشرت صورة للرئيس أثناء مشاركته في حدث في منتجع على بحر قزوين.

تم استيعاب الدرس.

ما لا يجب عمله: التلبس بالتلاعب في الصورة

مالذي حدث هنا؟

تظهر هذه الصورة غير الواضحة ( أخذت من صحيفة) الرئيس المصري المخلوع ، حسني مبارك، يسير في المقدمة ووراءه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبعض الزعماء الآخرين على البساط الأحمر في عام 2010.

التقطت الصورة في البيت الأبيض بعد وقت قليل من إحياء مباحثات السلام في الشرق الأوسط.: الصورة واضحة بشكل لا يحمل اللبس، أليس كذلك؟

ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذا؟

عندما يتعلق الأمر بالصور التذكارية الرسمية، فالأمر ليس دائما كما يبدو.

هذه هي الصورة الرئيسية- اكتشف الفرق بينهما.

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كما ترون، في الصورة الحقيقية الرئيس أوباما يتقدم الزعماء والرئيس مبارك خلف الجميع بعكس الصورة الأخرى.

ومن الإنصاف أن نشير إلى أن صحيفة الأهرام، كبرى الصحف المصرية المملوكة للدولة، وليس مكتب الرئيس مبارك، هي التي غيرت في ترتيب الروؤساء في الصورة لتجعل مبارك في المقدمة.ومع ذلك، فإن هذا لا ينفى أن الصورة تظل مثيرة للحرج. كما أثارت انتقادات واسعة لصحيفة الأهرام العريقة.

ما الذي يجب فعله: فكر في محتوى الصورة

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ما الذي يحدث هنا؟

هذه الصورة التاريخية التقطت في المكتب البيضاوي في أول يوم تولى فيه دونالد ترامب الرئاسة (كان هذا، للتذكير، في 23 يناير/كانون الأول 2017).

في الصورة يوقع الرئيس ترامب على أمر رئاسي يتعلق بالإجهاض. وفيها يحيط كبار المسؤولين في البيت الأبيض بترامب بما فيهم نائب الرئيس مايك بنس (على يسار الصورة).

علق أحد مستخدمي تويتر على الصورة قائلا: "يبدو أن كل هؤلاء الناس مؤهلون، بلا جدل، ليتخذوا قرارات تتعلق بصحة المرأة. لا."، وغرد آخر: "لاحظوا: هل هناك شخص غير موجود؟".

لكن صورة تذكارية تثير الإستنكار لدى شخص، قد تكون فرصة لشخص آخر. وهكذا في الوقت المناسب ردت نائبة رئيس وزراء السويد بنشر صورة على تويتر اعتبرها الكثيرون سخرية من الصورة التي نشرت للرئيس ترامب ومعاونيه