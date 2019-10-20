أعلنت شركة طاسيلي للطيران، أمس السبت، عن تعزيز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من 2 نوفمبر المقبل عبر فتح خطين جديدين يربطان الجزائر العاصمة و مدينتي تندوف وعين صالح إضافة إلى تعزيز رحلاتها نحو أدرار.

وأوضح بيان طاسيلي للطيران أنه تمت برمجة رحلتي "العاصمة - تندوف" و "العاصمة - عين صالح" على التوالي كل سبت وثلاثاء "لضمان خدمة عمومية للركاب المتوجهين لمناطق الجنوب".

أما بخصوص الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وتندوف فإن الاقلاع سيكون على الساعة الثالثة والنصف زوالا وعلى الساعة 18:45 من مطار تندوف.

فيما يتعلق بالخط الرابط بين الجزائر العاصمة وعين صالح فإن الاقلاع سيكون على الساعة 06:00 صباحا في حين برمج الانطلاق من مطار عين صالح نحو الجزائر على الساعة 09:00 صباحا.

أما الرحلات الإضافية بالنسبة للخط الرابط بين الجزائر العاصمة وأدرار، تمت برمجتها كل يوم اثنين على الساعة الثامنة صباحا انطلاقا من الجزائر العاصمة وعلى الساعة العاشرة وأربعون دقيقة انطلاقا من أدرار. هذه الرحلات من شأنها أن تعزز الرحلات الموجودة يومي الأربعاء والسبت كل أسبوع.

وستسمح الرحلات الجديدة (الجزائر العاصمة - تندوف و الجزائر العاصمة - عين صالح والجزائر العاصمة - أدرار) لشركة طاسيلي للطيران بتعزيز شبكتها للنقل نحو الجنوب الكبير بـ 768 مقعد إضافي، يشير ذات المصدر.

ويتسنى للمسافرين الراغبين في التنقل عبر رحلات شركة طاسيلي للطيران حجز التذاكر عبر موقعها الالكتروني و اقتناءها عن طريق بطاقات الدفع أو عن طريق التوجه نحو نقاط البيع التابعة للشركة.