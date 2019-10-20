أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس السبت، عن إجراء مسابقة توظيف في القطاع يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة.

وأفادت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أن المسابقة ستكون كتابية وشفوية، وتتمثل المناصب على النحو التالي: "إمام أستاذ، إمام أستاذ رئيسي، مرشدة دينية ومرشدة دينية رئيسية".

وأوضح ذات المصدر، أن الامتحان بالنسبة للمترشحين لمنصب إمام أستاذ سيُجرى في ثانوية عبان رمضان بجانب دار الإمام، وباقي المترشحين للمنصبين الذين سيجتازون امتحان المسابقة بدار الإمام.