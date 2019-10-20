أظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الجزائر على واردات الحبوب والسميد والدقيق بـ 14.42 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

تحاول الجزائر، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، تقليص الإنفاق على واردات الغذاء إثر تراجع في دخل الطاقة، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وبلغت واردات القمح الصلب واللين والسميد والدقيق 1.84 مليار دولار في الفترة من جانفي إلى أوت هذا العام، انخفاضا من 2.15 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن المديرية العامة الجمارك.

وتراجع إجمالي الإنفاق على واردات الغذاء إلى 5.43 مليار دولار من 5.90 مليار بين جانفي وأوت من العام الماضي.