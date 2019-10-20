اختبرت شركة طيران "كانتاس" الأسترالية أطول رحلة من نيويورك إلى سيدني واستغرقت نحو 20 ساعة، وذلك لمعرفة تأثير الجلوس في الطائرة على صحة الركاب خلال هذه الفترة.

استخدمت الشركة الأسترالية طائرة من طراز "بوينج 787- 9"، التي تتميز باستخدام وقود أقل بـ 20%. وستقرر الشركة ما إذا ستشغل هذه الرحلات بشكل منتظم مع نهاية العام الجاري بعد إجراء التجارب، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".

وتحمل الرحلة اسم "مشروع شروق الشمس"، وتهدف لاختبار الآثار الصحية للرحلات الطويلة، ويبلغ عدد ركاب الطائرة 50 فردًا ما بين مسافر وأفراد الطاقم وأعضاء فريق طبي.

وعادةً ما يؤثر نظام الترفيه أثناء الرحلة على اختيار شركة الطيران، خاصةً إذا كانت الرحلة طويلة، وفي الرحلة من دبي إلى ماليزيا يمكن مشاهدة فيلمين فقط.

ويتوقع مراقبون أن الرحلات الطويلة ستساعد على تنشيط أسواق أنظمة الترفيه وسوق خدمات تموين الطائرات التي من المتوقع أن تبلغ 30 مليار دولار بحلول عام 2027.

وخلال الرحلة الأطول في العالم من نيويورك إلى سيدني، على متن طائرات الشركة الأسترالية كانتاس فيمكن للمسافر مشاعدة 10 أفلام.

يذكر أن أطول رحلات الطيران دون توقف في العالم تقدمها شركة "كانتاس" وهي الرحلة بين ولاية تكساس الأمريكية ومدينة سيدني، على متن طائرة إيرباص من طراز A380-800، وتستغرق نحو 16 ساعة لقطع مسافة تتجاوز 13.8 ألف كيلو متر.