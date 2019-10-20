بعد اتهام النائب البرلماني السابق، الطاهر ميسوم المعروف بـ "سبيسيفيك" رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بأنه هو المستورد الوحيد للزجاج على المستوى الوطني، قرر هذا الأخير رفع دعوى قضائية.

أوضح لخضر بن خلاف رئيس مجلس الشورى لجهة العدالة والتنمية في منشور عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أنه وبناء على الدعوى القضائية التي رفعها جاب لله ضد الطاهر ميسوم، فقد برمجت جلسة للنظر في هذه القضية أمام محكمة بئر مراد رايس غدا الإثنين 21 اكتوبر 2019".

وأضاف أنه "قد بلغ له تاريخ الجلسة بواسطة المحضر القضائي المختص اقليميا بولاية وهران الذي استعمل كل طرق التبليغ بما فيها التعليق على مستوى البلدية والمحكمة المختصة وهذا بعدما رفض ميسوم استلام المحضر وكذا الرسالة المرسلة إليه عن طريق البريد المضمون وهذا تطبيقا للمادة 412 من قانون الإجراءات المدنية".