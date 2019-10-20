سيمثل بحر الأسبوع الجاري 8 موظفين منهم 6 نساء يعملون بالفرع البلدي للملحقة الإدارية لحي درايعية أحمد (1700 سكن ببلدية سوق أهراس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذات المدينة لتورطهم في "تزوير استمارات التوقيع لفائدة أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، حسب ما علم اليوم الأحد من مصدر قضائي.

وصرح ذات المصدر أن المشتبه بهم "تورطوا في تزوير استمارات التوقيع لفائدة أحد الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ".

وأشار المصدر إلى أن المشتبه بهم تم ضبطهم بعين المكان نهاية الأسبوع الماضي من طرف أعضاء المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

من جهته، وصف رئيس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عثمان منادي هذه الحادثة بالفعل "المعزول" مؤكدا بأنه "لن يتسامح مع كل من تسول له نفسه مجرد التفكير في التزوير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

وأردف رئيس ذات المندوبية قائلا أن "المتابعة الجدية من طرف الجهات المعنية لهذه الحادثة تركت ارتياحا لدى المواطنين".

بدوره أوضح رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق أهراس مصطفى رواينية في بيان اليوم أن "هذا التصرف لا يمت بأي صلة بأخلاق أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين يحرصون دائما على تطبيق القوانين والالتزام بالمهام الموكلة لهم والوقوف في وجه كل المحاولات اللامشروعة التي من شأنها زعزعة وعرقلة المسار الانتخابي في ظل هذه الظروف التي تحتاج فيها البلاد إلى تكتل جميع أبنائها" .

وأصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يقضي بـ"توقيف تحفظي للموظفات والموظفين المتورطين في هذه القضية إلى غاية مثولهم أمام وكيل الجمهورية".

أما فيما يخص مندوبة الفرع البلدي فقد تم توقيفها عن مهامها من على رأس هذه الملحقة الإدارية في انتظار قرار الجهات القضائية.