أقدم اليوم، كهل يبلغ من العمر 60 سنة على إضرام النار في جسده أمام مبنى مقر دائرة احمر العين في تيبازة ،احتجاجا على إقصاءه من حصة 300 مسكن اجتماعي التي أفرج عن قائمة المستفيدين منها صبيحة اليوم.

المعني باغت الحضور المتواجدين أمام الدائرة بصب البنزين على جسده وإضرام النار فيه ليصاب بحروق من الدرجة الثالثة ،حيث تدخلت عناصر الحماية المدنية ونقلته إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمدينة لتلقي الإسعافات الأولية قبل نقله على جناح السرعة نحو مصلحة الحروق بمستشفى الدويرة أين يمكث بغرفة الإنعاش.

وواصل المواطنون المقصيون من هذه الحصة السكنية احتجاجهم بمقر الدائرة أين شرعت رئيستها في استقبالهم ،مطمئنة بأن الملفات ستدرس بصفة متواصلة إلى حين الإفراج عنها.

وخلفت حادثة إحراق المعني "أ .خ.م " البالغ من العمر 60 سنة ،حالة من الهلع والتضامن مع العائلة ،خاصة وأن شهادات مواطني البلدية تشير إلى أنه يعيش لدى أصهاره.