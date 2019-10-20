التوقيع على اتفاق تعاون تقني جزائري ألماني

أخبار الوطن
20 أكتوبر 2019 () - واج/س.أ
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تم التوقيع، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على اتفاق تعاون تقني جزائري ألماني، حسبما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. 

و تمت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية من طرف المدير العام  لأوروبا، محمد حناش و سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، أولريك نوتز.

و أوضح البيان أن رئيس الوفد الجزائري صرح خلال حفل التوقيع "أن هذا الاتفاق  التقني يفتح آفاقا جديدة في مجال التعاون التقني بين الجزائر و ألمانيا لا  سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تتطلب الدعم التقني و الخبرة الألمانية".

و حسب المصدر نفسه، سيسمح الاتفاق "بدفع و تعزيز العديد من المشاريع المشتركة  بمشاركة وكالة التعاون الألمانية (GIZ) المتواجدة بالجزائر منذ سنوات  السبعينات و التي ساهمت في التطور الصناعي للجزائر".

كما اتفق الطرفان على ايلاء أهمية خاصة لقطاعي البيئة و الصناعة إضافة إلى  مرافقة الشباب من حاملي الشهادات في المجال المهني.

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