تم التوقيع، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على اتفاق تعاون تقني جزائري ألماني، حسبما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و تمت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية من طرف المدير العام لأوروبا، محمد حناش و سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، أولريك نوتز.

و أوضح البيان أن رئيس الوفد الجزائري صرح خلال حفل التوقيع "أن هذا الاتفاق التقني يفتح آفاقا جديدة في مجال التعاون التقني بين الجزائر و ألمانيا لا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تتطلب الدعم التقني و الخبرة الألمانية".

و حسب المصدر نفسه، سيسمح الاتفاق "بدفع و تعزيز العديد من المشاريع المشتركة بمشاركة وكالة التعاون الألمانية (GIZ) المتواجدة بالجزائر منذ سنوات السبعينات و التي ساهمت في التطور الصناعي للجزائر".

كما اتفق الطرفان على ايلاء أهمية خاصة لقطاعي البيئة و الصناعة إضافة إلى مرافقة الشباب من حاملي الشهادات في المجال المهني.