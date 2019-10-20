حجز 7 قناطير من الكيف ببشار

أخبار الوطن
20 أكتوبر 2019 () - س.أ
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تمكنت اليوم مفرزة للجيش الوطني الشعبي من ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب(07) قناطير و(82) كيلوغرام، في منطقة بني ونيف ببشار.

و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني :" في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر دورية تفتيش بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار/ن.ع.3، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 20 أكتوبر 2019، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بسبعة (07) قناطير و(82) كيلوغرام".

و أضاف البيان "مرة أخرى تؤكد وحدات الجيش الوطني الشعبي عزمها وحرصها على تقويض كل المحاولات الدنيئة التي ترمي إلى نشر مثل هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا".

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