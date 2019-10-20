ستعرف 8 بلديات بغرب الجزائر العاصمة ابتداء من يوم غد الإثنين وإلى غاية الأربعاء انقطاعا في المياه الصالحة للشرب وذلك تحسبا لانطلاق أشغال تصليح القناة الرابطة بين محطتي ضخ المياه قاريدي وبوزريعة، حسبما أكده اليوم الأحد بيان شركة الجزائرية للمياه (سيال).

وأوضح البيان أن انقطاع الماء الشروب مبرمج هذا الإثنين ابتداءا من الثامنة صباحا سيمس 8 بلديات كبرى هي: بوزريعة، بن عكنون (الطريق الوطني رقم 11، أزفودال و نهج مصطفى خلفي)، بني مسوس، دالي ابراهيم (ما عدا منطقة عين الله)، الشراقة، بولوغين (حي زغارة)، رايس حميدو (حي سيدي لكبير)، الأبيار (حي الموندور وغيسولاي) وذلك إثر تسجيل تسرب للماء بالقناة الرابطة بين محطتي ضح المياه بقاريدي (بلدية القبة) و بوزريعة.

وأكدت (سيال) في بيانها أن التسرب المكتشف يزداد ارتفاعا هو على مستوى حفرة التصريف على الطريق الوطني رقم 5 بمقربة من مقبرة قاريدي، نجم عنه تدفق نحو المزراب (قناة صرف مياه الأمطار) الممتد على الطريق السريع بن عكنون إلى غاية المستشفى العسكري عين النعجة.

من أجل تدارك الانخفاض الناتج عن تدفق الماء ستقوم سيال يوم الإثنين الموافق لـ21 أكتوبر الجاري وإلى غاية الساعة السادسة من يوم الثلاثاء 22 أكتوبر بأشغال استبدال الجزء المخصص لضخ المياه في القناة الرئيسية لتنطلق بعدها في ملئ القناة الممتدة على مسافة 11 كلم في نفس اليوم (أي الثلاثاء).

كما أوضحت المصالح التقنية لسيال أن المياه ستعود تدريجيا للحنفيات يوم الأربعاء المقبل (23 أكتوبر) ليستقر الوضع نهائيا يوم الخميس.

من جانب آخر، أكدت الجزائرية للمياه بأن التزويد بالماء الشروب يتم تعزيزآلية التموين عبر الصهاريج لفائدة المؤسسات ذات الأولوية كالمستشفيات والمؤسسات العمومية.