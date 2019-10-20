اعتبرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الأحد إن المنتخب الجزائري للاعبين المحليين، الذي فشل في التأهل إلى بطولة إفريقيا-2020 بالكاميرون، "دفع ثمن النقص الفادح في التحضير" للمنافسة.

وأوردت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الأنترنت، أنه "بعد إرغامهم على التعادل في مباراة الذهاب (0-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تلقى أشبال المدرب لودوفيك باتيلي ثلاثة أهداف كاملة في الشوط الأول أمام منتخب مغربي أكثر عزيمة منهم"، أمس السبت بالملعب البلدي لبركان.

وحسم "اسود الأطلس" تأهلهم إلى "الشان-2020" في الشوط الأول للقاء بفضل ثلاثية أحرزها كل من بانون (د 27 من ضربة جزاء)، أحداد (د 32) والنهيري (د 41)، أمام لاعبين جزائريين "تجاوزتهم الأحداث"، كتبت الهيئة الفدرالية متأسفة.

يذكر أن "الخضر" لا يملكون في سجلهم في هذه المنافسة سوى مشاركة واحدة، في دورة 2011 بالسودان، بينما يعتبر المنتخب المغربي حامل اللقب القاري.

وتجرى النسخة السادسة من بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين في 2020 بالكاميرون التي عوضت إثيوبيا، وهذا بمشاركة 16 منتخبا.