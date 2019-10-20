عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأحد، لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية حول مشاريع القوانين المحالة على اللجان لدراستها خلال الفترة المقبلة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون المالية لسنة 2020، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06- 02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وكذا مشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات.

كما تم التشاور حول سبل تفعيل الآلية الرقابية المتمثلة في الأسئلة الشفوية، يضيف ذات المصدر.