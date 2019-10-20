أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة في سلك الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

حيث تم تعين، غيوم الطاهر مستشار بالمحكمة الإدراية بتمنراست، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بأدرار.

كموش خميسي رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بسكيكدة، يعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بباتنة.

بوكثير حميدو مستشار بالمحكمة الإدارية بالبويرة، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية ببجاية .

مسليوي هجيرة رئيسة غرفة بالمحكمة الإدارية بعنابة، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بالبليدة .

شحاطي عبد الحميد، رئيس غرفة بمجلس قضاء غرداية يعين رئيسا، بالمحكمة الإدارية بتبسة.

لعوش فاطمة الزهراء، رئيسة المحكمة الإدارية ببومرداس، تعين رئيسا لمحكمة الإدارية بتيزي وزو.

طوبال محمد رئيس الغرفة بالمجلس القضائي يبتسمبستـ يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بالجلفة.

بوعروج عبد الحكيم، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة، يعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بسكيكدة.

بوقريعة داود، رئيس غرفة بالمحكمة الادارية بسكيكدة، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعنابة.

جودي سعاد، رئيسة غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء الطارف، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بقالمة.

تميم عبد الحميد، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية أم البواقي يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بقسنطينة .

خرار زبيدة رئيسة غرفة بالمحكمة الإدارية بتيبازة، تعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بالمدية.