استقبل وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر ( الرابطة 1 لكرة القدم)، بوعلام شنفري، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للنادي العاصمي.

خلال هذه الجلسة، تمحورت المناقشات حول الوضعية الصعبة التي يعيشها نادي "سوسطارة"، بحضور الأمين العام، منير دبيشي وممثلي الأنصار ولاعبين سابقين في النادي، حسبما أوضحه نفس المصدر.

وأضاف البيان : أنه "بعد تبادل الأفكار والآراء مع الوزير، طلب هذا الأخير من الإدارة تحضير ملف بوثائق رسمية وحصيلة الموسم الفارط، وهو الشيء الذي قامت به إدارة اتحاد الجزائر."

وسبق لإدارة الاتحاد أن أرسلت وثائق مكتوبة وكل الملفات التي توضح الوضعية العامة للفريق وهذا منذ شهر جويلية 2019 ، حسب البيان .