عرض البنك الوطني الجزائري اليوم الأحد بالجزائر منتوجا جديدا "[email protected]" وهي خدمة بنك-موبيل تسمح لزبائن هذا البنك العمومي بالقيام بعمليات بنكية عن بعد باستخدام الهواتف الذكية 7/7 أيام و على مدار 24 ساعة.



في هذا الصدد، صرح مدير التسويق و الاتصال و التنمية التجارية على مستوى البنك، اسماعيل شعلال أن هذا التطبيق الذي يمكن تحميله مجانا بكتابة "[email protected]" على خدمة Play Store لتحميل التطبيقات وقريبا من App Store، يسمح لزبائن البنك بتحويل الأموال نحو المستفيدين والاطلاع على أرصدة حساباتهم وعلى العمليات المسجلة على هذه الحسابات

و طلب الصكوك والبطاقات البنكية.



وأضاف المسؤول نفسه خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض هذا المنتوج، أن عمليات تحويل الأموال التي تتم بين زبائن البنك عبر هذا التطبيق ليست مسقفة في حين تم تسقيف تحويل الأموال نحو زبائن بنوك أخرى في حدود 1 مليون دج.



و للاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على زبائن البنك الاشتراك مسبقا لدى هذه الوكالات مقابل دفع قيمة شهرية تقدر بـ 100 دج بالنسبة للخواص و 800 دج بالنسبة للمهنيين والمؤسسات.

وفور اشتراكه يتلقى الزبون اسم مستخدم وكلمة سر تسمحان له بولوج هذا التطبيق وبعد استعمال واحد لكلمة السر سيكون الزبون مدعو الى تغييرها بانتظام انطلاقا من هاتفه الذكي.



من جهة أخرى، أكد شعلال أن اطلاق هذه الخدمة يندرج في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي للبنك والتزامها بتقديم خدمات رقمية جديدة لفائدة زبائنها.



وفي ظرف يومين فقط، تم تسجيل أكثر من 2400 تحميل لهذا التطبيق والقيام بعشرات التحويلات، حسبما صرح به مدير وسائل الدفع والنقد بالبنك الوطني الجزائري ابراهيم بوجليدة.



وفي شهر أفريل 2017، استثمر البنك الوطني الجزائري في Banque Net الذي يسمح لزبائنه بالقيام بعمليات بنكية من خلال الأنترنيت. وإلى غاية اليوم سمح هذا المنتوج باشتراك 60000 زبون قاموا بأكثر من 3 ملايين عملية بنكية فاقت قيمتها 80 مليار دج حسب شعلال.



وبخصوص الجهود المبذولة من طرف البنك من أجل تطوير الدفع الإلكتروني أكد بوجليدة أن البنك الوطني الجزائري قام بوضع 5000 جهاز دفع إلكتروني لدى التجار.



وفي سنة 2018 تم القيام بأكثر من 4. 1 مليون عملية عن طريق البطاقات البنكية بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من 13 مليار دج حسب قوله.



و للعلم فإن أكثر من 40 مليون جزائري مشتركون اليوم في شبكة الأنترنيت و أن أكثر من 15 مليون يملكون هواتف ذكية.