حصل الباحث الجزائري المقيم في كندا، الدكتور كريم زغيب، على جائزة “ليونيل بوليت” لعام 2019، وهي أهم جائزة تمنحها حكومة مقاطعة “كيبك” الكندية في مجال البحوث الصناعية، وذلك لمساهمته الفعالة، عالميا، في تطوير البطاريات على مدار ثلاثة عقود من الزمن. ووفقا لبيان حكومة “كيبك”، فقد تم تكريم الدكتور زغيب باعتباره “أكثر العلماء نفوذا في العالم”، كما أنه يعد أحد روّاد البحوث في مجال مواد البطاريات الكهربائية للسيارات. وقبل جائزة “ليونيل بوليت”، حصل الدكتور كريم زغيب، الذي يشغل منصب مدير مركز التميز بكهربة النقل وتخزين الطاقة التابع لمعهد “هيدرو كيبك” الكندي للأبحاث، على أكثر من عشر جوائز عالمية وتكريمات أخرى.