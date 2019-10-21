أعلن الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) بولخراص شاهر، أمس الأحد، في تلمسان عن إمضاء عقود للانطلاق في انجاز تسع محطات كهربائية بغية الشروع في تهجين المحطات بالجنوب الكبير الذي يستهلك لحد الآن المازوت.

وأشار نفس المسؤول إلى أن "هذه التكنولوجية الجديدة للتهجين ستسمح بتقليص بين 30 و40 في المائة من المازوت المستهلك حاليا".

ومن جهة أخرى، أبرز الرئيس المدير العام لسونلغاز الجهود المبذولة في مجال تطوير الطاقات المتجددة منذ 2015 مع التذكير بانجاز مجمعه لموقعين نموذجين وهما محطة للطاقة بالرياح بأدرار و أخرى محطة تجريبية بغرداية بهدف تجريب كافة التكنولوجيات الكهروضوئية الموجودة عبر العالم بالتعاون مع مراكز البحث والجامعات.

كما أطلق مجمع سونلغاز انجاز 21 محطة كهروضوئية ب14 ولاية عبر جنوب الوطن، حسبما ذكره ذات المسؤول، مشيرا الى أن مجمعه يلعب دورا مهما كفاعل في تطوير الطاقات المتجددة في البلاد.