أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، أمس الأحد، أن بعض بلديات العاصمة ستشهد انقطاعا في التزود بالماء الشروب.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن سبب الانقطاع يرجع إلى أشغال تصليح القناة الرابطة بين محطتي ضخ المياه بڨاريدي وبوزريعة.

وأضاف البيان، أن الانقطاع سيمس كل من بلديات بوزريعة، بن عكنون على مستوى الطريق الوطني رقم 11"أسفودال" ونهج مصطفى خالف، بني مسوس، دالي براهيم، شراڨة، بولوغين على مستوى حي الزغارة، رايس حميدو (سيدي لكبير)، الأبيار (حي موندور وڨي صولاي)، وهذا إثر تسجيل تسرب للماء بالقناة الرابطة محطتي ضخ المياه بڨاريدي (بلدية القبة) وبوزريعة.

وأشارت المؤسسة، إلى أن هذه الأعمال ستكون بداية من صباح اليوم الإثنين على الساعة الثامنة صباحا، وستستأنف إمدادات مياه الشرب تدريجيًا يوم الأربعاء وستستقر تمامًا يوم الخميس.