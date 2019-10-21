أتى صباح اليوم الإثنين، حريق على شقة بشارع علي عزيل ببلدية سيدي امحمد، حسبما أفاد به مسؤول بالحماية المدنية، مؤكدا عدم تسجيل أية خسائر بشرية.

وقال المكلف بالإعلام للحماية المدنية للجزائر العاصمة الملازم بن خلف الله خالد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الحماية المدنية تلقت اتصالا على الساعة الثامنة و 10 دقائق صباحا بوجود حريق اندلع من شقة مكونة من ثلاث غرف بالطابق الثاني في عمارة ذات خمس طوابق بشارع علي عزيل ببلدية سيدي امحمد.

وأضاف المتحدث، أن مصالح الحماية المدنية التي جندت أربع شاحنات وشاحنة ذات سلم ميكانيكي إضافة إلى سيارة إسعاف نجحت في محاصرة الحريق واخماده، مشيرا إلى أن الشقة احترقت كليا لكن دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وقال أن أسباب الحريق تبقى مجهولة وإلى غاية انتهاء المصالح المختصة من تحقيقاتها.