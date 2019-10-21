كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة تايوسام، ولاية سكيكدة، أمس الأحد، مخبأ للإرهابيين يحتوي على ملابس وأغراض مختلفة، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتمنراست، 2800 لتر من الوقود الموجه للتهريب.



من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 7 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة، في حين تم توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تيارت وغليزان.