مظاهرات لبنان: الحكومة تقر إصلاحات اقتصادية لنزع فتيل الأزمة
BBC
21 أكتوبر 2019 ()
أفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان بأن مجلس الوزراء أقر قائمة إصلاحات لنزع فتيل الأزمة، ومازال يناقش بند الكهرباء.&
مظاهرات لبنان: الحكومة تقر إصلاحات اقتصادية لنزع فتيل الأزمة
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