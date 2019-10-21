طرح الديوان المهني الجزائري للحبوب مناقصة عالمية لشراء قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية، حسبما أوردته رويترز من تجار أوربيون.

وطلبت الجزائر 50 ألف طن في المناقصة لكن جرت العادة على شراء كميات أعلى.

وقال التجار إن آخر موعد لتقديم العروض هو الثلاثاء 22 أكتوبر على أن تظل سارية حتى الأربعاء.

تطلب الجزائر تسليم القمح على فترتين: الأولى من الأول إلى الخامس عشر من ديسمبر والثانية من 16 إلى 31 من الشهر نفسه. وفي حالة التوريد من أمريكا الجنوبية، يكون الشحن من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر ومن 16 إلى 30 من نفس الشهر.

كان الديوان المهني للحبوب اشترى ما يصل إلى 600 ألف طن قمحا في مناقصته السابقة بتاريخ 18 سبتمبر للشحن بين الأول والخامس عشر من نوفمبر ومن 16 إلى 30 منه بعد أن أثارت الجزائر قلقا في أوساط مصدري القمح بعدم شرائها على ما يبدو أي كميات لشهر أكتوبر.